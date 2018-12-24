Kayserispor’da 7 oyuncu gol sevinci yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında attığı 15 gol ile ligde en az gol atan ikinci takım konumundaki Kayserispor'da bu golleri ise 7 oyuncu attı.

Kayserispor, ligin ilk 17 haftalık periyodunda sadece 15 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında 13 gol atabilen Aytemiz Alanyaspor'un ardından en az gol atan ikinci takım olanKayserispor'da sadece 7 oyuncu gol sevinci yaşadı. Tjaronn Chery kaydetti 6 gol ile takımın bu sezon açık ara takımın en golcü oyuncusu oldu. Chery ile birlikte Umut Bulut ile Bernard Mensah ise ikişer kez gol sevince yaşadı. Takımda Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Asamoah Gyan ve Cristian Sapunaru ise birer gol ile takımlarına katkı sağladı. Sarı-Kırmızılı takımın bir golünü ise Fenerbahçe maçında Martin Skrtel kendi kalesine kaydetti. Kayserispor bu sezon 8 maçta gol kaydederken, 9 maçtan ise gol sevinci yaşayamadan ayrıldı.

En farklı galibiyet Kasımpaşa önünde

Kayserispor bu sezon en farklı galibiyetini ligin 15. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında 3-0'lık skor ile elde etti. Sarı-Kırmızılı takım bir maçta iki kez gol sevinci yaşadı. Diğer üç gol attığı maçta ise yine deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. İlk yarının diğer en farklı galibiyetlerini ise 2-0'lık skorla ile kazandığı Antalyaspor ve Demir grup Sivasspor maçlarında elde etti. Kayseri temsilcisi ilk yarıda gol attığı 8 maçtan 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı ve sadece bir maçı kaybetti.

En farklı mağlubiyet Aytemiz Alanyaspor önünde

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en farklı yenilgisini ligin 13. haftasında karşı karşıya geldiği Aytemiz alanyaspor'a karşı 5-0'lık skor ile aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın kendi sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilmesi ise ikinci en farklı yenilgisi oldu. Kayseri temsilcisi bu sezon Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'a gol atamadı. Gol atamadığı 9 maçta Kayserispor 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Kaynak: İHA