Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi bitti
İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.
Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: DHA
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