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  3. Kayserispor’da İlhan Parlak şoku! Cuma günü forma giyemeyecek

Kayserispor’da İlhan Parlak şoku! Cuma günü forma giyemeyecek

Kayserispor'un forvet futbolcusu İlhan Parlak'ın durumu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan tetkiklerde yaralanma ve ödemi tespit edilen İlhan Parlak'ın Cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Kayserispor’da İlhan Parlak şoku! Cuma günü forma giyemeyecek

Kayserispor'un forvet futbolcusu İlhan Parlak'ın sakatlığı ile ilgili son durum açıklandı. İlhan Parlak, Konyaspor maçında olmayacak.

Kayserispor'a İlhan Parlak'tan kötü haber geldi. Ligin 34.haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçının başlamasına kısa bir süre kala ısınma hareketleri yaparken sakatlanarak maç kadrosundan çıkartılan İlhan Parlak'ın MR'i çekildi.

YARALANMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Yapılan tetkikler sonrasında sağ alt baldır kasığında 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilen İlhan Parlak, Cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçı ısınmaları sırasında sağ alt baldırında ağrı hissederek maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak'ın çekilen MR sonucunda alt baldır kasında (soleus) 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor’da İlhan Parlak şoku! Cuma günü forma giyemeyecek

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