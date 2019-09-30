Kayserispor’da kadro dışı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 1 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Son olarak deplasmanda Konyaspor'a son dakika golü ile yenilen sarı kırmızılı takımda Hasan Hüseyin Acar kadro dışı kaldı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Hasan Hüseyin Acar'ın, kendisini iyi hissetmesine rağmen maç kadrosuna dahil edilmemesine tepki gösterip tartıştığı, bunun için de kadro dışı bırakıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: İHA