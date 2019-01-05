Kayserispor’da kampta neşeler yerinde

Kayserispor ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te neşeli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde. 3 Ocak'ta başlayan Antalya kampının 3.gününde sabah yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Tam kadro olarak Antalya'da bulunan Kayserispor'da futbolcuların yüzü gülüyor. Sabah ve akşam yapılan antrenmanların neşeli ve keyifli geçmesi hem yöneticileri hem de teknik heyeti sevindiriyor. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde girmek için mücadele veren Sarı-Kırmızılı futbolcuların akşam yemeğinden sonra takıma katılan genç oyunculara şarkı söyletmeleri e dans yaptırmaları ise görünmeye değer.

Kaynak: İHA