Kayserispor'da Nurettin şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan kupa karşılaşmasının 39'uncu dakikasında sakatlanan Kayserisporlu Nurettin Korkmaz'ın sol ayak çapraz bağlarının koptuğu ifade edildi.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçının 39'uncu dakikasında Kayserispor'un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı. Sedye ile oyunu terk eden ve kentteki özel hastaneye sevk edilen genç oyuncunun yapılan ilk tedavisinde sol ayak çapraz bağlarının koptuğu ve menüsküs yırtığı oluştuğu ifade edildi.

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Kaynak: DHA