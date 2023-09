Kayserispor’da Recep Uçar imzayı attı

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Recep Uçar ile resmi sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kayserispor için yüreği atan herkesi mutlu edebilmek, bizim buradaki en önemli misyonumuz olacak" dedi.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar için Kadir Has Stadı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Başkan Ali Çamlı'nın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Teknik Direktör Recep Uçar, Kayserispor için çalışacaklarını söyleyerek, "Buraya gelmeden önce zaten Kayserispor, diğer takımlar gibi takip ettiğimiz ve bildiğimiz bir takımdı. Genç oyuncularımızı dışarıda bırakırsak, 13-14 oyuncuyla şu an itibariyle ligde var olmaya çalışan, bundan dolayı karakter koyan bir takımdı. Sayısal anlamda da mevkisel anlamda da ciddi eksikliklerimiz var. Bunları gelmeden öncede başkanımla paylaştım. Her gün de konuşuyoruz. Ciddi efor sarf ediliyor. 6-7 pozisyonda transfer yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten başkanımız, sportif direktörümüzle beraber çalışmalara devam ediyor. Onların daha öncesinde yaptığı çalışmalar var. Amacımız süremiz ne kadar azalsa da başkanımız zaten yarın müjdeyi veriyorlar. En kısa sürede Kayserispor'a yakışacak, takıma katkı sağlayabilecek arkadaşlarımızın kulübümüze katılması ve bundan sonraki süreçte bizlere destek olması en büyük temennimiz" cümlelerine yer verdi.

"Hayallerim olmasa, burada olmazdım"

Kayserispor'da olmanın verdiği sorumluluğun farkında olduğunu dile getiren Uçar, "Ben 48 yaşındayım. Hayatımın hiçbir bölümünde hiçbir şeyi kendi adıma kolay elde etmedim. Ülkenin en önemli üniversitelerinin birinde okurken, aynı zamanda 14 yıl profesyonel futbol oynadım. 2009 senesinden beri de idari menajerlikten başlayarak alt yapı antrenörlüğü, ikinci yardım antrenörlük, birinci yardımcı antrenörlük, 2.5 senedir de teknik direktörlük yapmış bir insanım. Her biriminde bulunan ama ulaşmaya çalıştığım her şeyi de hiçbir şekilde kolay elde etmeyen birisiyim. Dolayısıyla burada da bu görevin sorumluluğunun ve yükünün farkındayım. Hayallerim olmasa, burada olmazdım. Elbette hayallerim kendi adıma sizlerle paylaşamayacak kadar büyük hayallerim var. Bunu net bir şekilde belli edeyim" ifadelerini kullandı.

"Camianın beklentilerini biliyorum"

"Camianın beklentilerini biliyorum" diyen Recep Uçar, "Bu beklentileri karşılayabilmek adına da ekibimle beraber dün itibariyle gece gündüz çalışmaya kendimizi adadık. Şu ana kadarki süreçte belki kadro genişliği az olsa da gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, çalışkan ve karakterli bir oyuncu grubum var. Bizim de bundan sonraki görevimiz yönetim, oyuncular ve teknik ekip bir araya gelerek, omuz omuza Kayserispor'u taşıyabildiğimiz kadar ileriye taşıyabilmek olacak. Ümit ederim ki bundan sonra kadromuza katacağımız yeni arkadaşlarımızın da katkısıyla takımımız daha iyi günlere gelecek. Kayserispor camiasının ve bu kulübe aidiyeti olan insanların yüzünü güldürmek adına kendimizi adamış bulunmaktayız. Kayserispor için yüreği atan herkesi mutlu edebilmek bizim buradaki en önemli misyonumuz olacak. Desteğinden dolayı herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ali Çamlı: "Yarından itibaren de Kayserispor camiasına "transfer yasağı sorunumuz bitmiştir" diyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da taraftara müjde vererek, "Bugün geldiğimiz noktada büyükşehir başkanıma teşekkür ediyorum. Valimiz, Mehmet Özhaseki Bakanımız ve Milletvekillerimiz Hulusi Akar ile Baki Ersoy bu dosyaların kapanması için 2 aydır benimle yatıp, benimle kalkıyorlar. Çocuk 9 ayda doğuyor, anne sancı çekiyor. Ancak kucağına alıp, öptüğü zaman bütün sancı ve ağrıyı unutuyor. Biz de inşallah oraya geldik. İnşallah bugün itibariyle 2 tane dosyamız var. Onlar için başkanımızla çalışıyoruz. Bugün nihayetlendireceğiz. Yarından itibaren de Kayserispor camiasına "transfer yasağı sorunumuz bitmiştir" diyeceğiz. Lütfen bunun sevincini yaşama imkanı verin" diye konuştu.

"Kayserispor bizim için vazgeçilmez bir marka değerimiz"

İmza törenine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Boşluk iyi bir şey değil. O açıdan değerlendirip bir çalışma yapıp kulübümüz bir karar vermiş. Bizlere sordular ve sonuçta bir karar alındı. Elbette Kayserimiz bizim için önemli, Kayserispor bizim için vazgeçilmez bir marka değerimiz. O açıdan da biz bunu çok önemsiyoruz. Her şeyden önce bir şehir takımı. Bizimki 7-8 tane takımı olan bir takım değil. Bizim ki şehir takımı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)