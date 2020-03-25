Kayserispor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı
KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları, koronavirüs testine tabi tutuldu.Test sonuçlarının birkaç gün içerisinde...
KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları, koronavirüs testine tabi tutuldu.
Test sonuçlarının birkaç gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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