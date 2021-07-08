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  3. Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HES kablo Kayserispor yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekipte sezon hazırlıkları kapsamında değerlendirmeler yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Takımının yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren teknik direktör "Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum" dedi.

Kayserispor'da çalışmalarını sürdüren takım, kulüp tesislerinde kondisyon ve topla birlikte çalışmalar gerçekleştirdi. Takım kaptanı İlhan Parlak "Geçen sene zorlu bir süreçten sonra 10 gün önce yeni sezon hazırlıklarına başladık. Geçen seneden olan arkadaşlarımız, bu sene aramıza katılan arkadaşlarımız ve kiralıkta olan arkadaşlarımızla güzel bir atmosfer var. Hocamızla beraber hazırlıklarımıza başladık. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

TAKIMIN DURUMUNDAN MEMNUN

Teknik direktör Yalçın ise "Geçen hafta 6 gün olmak üzere 9 gündür çalışıyoruz. Hazırlanmaya çalışıyoruz mevcut kadroyla. Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum. Tabi biraz zaman alan hem fiziksel anlamda uyum göstermek, taktiksel anlamda da yoğun şeyler istiyoruz oyunculardan. Uyumlarından memnunum, hepsine teşekkür ediyorum."  dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yalçın Koşukavak: "Başkan transfer konusunda sık çalışıyor. Transferde nasıl bir yolumuz varsa o yolda gitmeye çalışıyoruz. Bakalım bazı şeyler kolay olmuyor. İlgilendiğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz, başka planlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Zor bir süreç, halledeceğiz inşallah" açıklamalarında bulundu.

DOĞAN, ÜLKE İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Kaleci Doğan Alemdar'ın performansı hakkında da açıklamalarda bulunan Koşukovak: "Doğan Alemdar bence ülke için kıymetli ve değerli. Kayseri için çok kıymetli bir oyuncu. Hem saha performansı, hem saha dışı anlamında çok zeki, farkındalık tarafı çok güçlü. Ben onun çok büyük yerlerde oynayacağını düşünüyorum, çok önemli bir kaleci" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

 

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