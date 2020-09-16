Kayserispor'dan Oumar Niasse bombası!

Geçen sezon Süper Lig'i küme düşme hattında bitiren Kayserispor, TFF'nin aldığı karar ile küme düşmenin kaldırılması sonucunda ligde kalmıştı. Böylelikle yeni sezonu daha iyi bir noktada bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün 9 yeni oyuncu ile aynı anda sözleşme imzalamıştı.

Lisans sorununu çözerek yeni transferlerine imza attıran Kayserispor, bir başka bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Galsenfoot'un haberine göre Kayserispor, Oumar Niasse'nin transferi adına anlaşma sağladı.

Galsenfoot'un kayserihaber.com.tr'ye dayandırdığı bilgiye göre ise golcü oyuncunun kısa süre içerisinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor. Niasse'nin menajerinin ise şu anda Kayseri'de olduğu ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü belirtilmekte.

Türkiye'de Akhisar Belediye formasıyla çıkış yaptıktan sonra 5.5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Niasse, 2016'da ise 17.9 milyon Euro'ya Everton kadrosuna katılmıştı. Everton'dan kiralık olarak Hull ve Cardiff formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitmesi ile serbest kalmış durumda.