Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Korona Virüs ile ilgili olarak, "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusu yaptı.

Kaynak: İHA