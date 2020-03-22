İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Korona Virüs ile ilgili olarak, "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusu yaptı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT