Kayserisporlu Mario Situm:

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülmüyor. Sarı Kırmızılı takımın Hırvat futbolcusu Mario Sutim, çok şanssız bir maç oynadıklarını ifade etti. Mario Situm, "Maça çok şanssız başladık. Kalemize gelen ilk 3 top gol oldu. Ardından toparlamaya çalıştık. Golü de bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Kasımpaşa karşısında puanla ayrılsaydık bizim için çok önemli bir adım olacaktı bunu başaramadık. Ama çalışmaya devam" dedi.

Kaynak: İHA