Kayserisporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolculara destek verdi

Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da taraftarlar yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi kulüp tesislerine giderek futbolculara destek verdi.

Süper Lig'in14'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da taraftar kulüp tesislerine gelerek futbolculara moral verdi. Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale, 400 üyesiyle tesislere gelerek meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarı tesislerde karşılayan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Kongre sürecindeyken bile maçı düşünüyorduk. Kongre bitti hepimize geçmiş olsun. Kongreyi unutuyoruz ve Çaykur Rizespor maçını düşünüyoruz. Çok rica ediyorum; taraftar taraftarlığını, yönetim yöneticiliğini, teknik heyet takım mühendisliğini yapsın. Herkes işini yaptı. Hiçbir şekilde kavgaya gürültüye, ayrımcılığa ihtiyaç yok. Önce yönetim takım olacak, sonra kulübün çalışanları takım olacak ki takımımız takım olacak. Takımımıza Çaykur Rizespor maçında başarılar diliyorum. İnşallah istediğimiz sonucu alırız" dedi. Başkan Gözbaşı taraftara yaptığı konuşmada, "Yarın hep beraber stadyumda takımımızın yanındayız. Biz sizle varız ve takıma güveniyoruz. Kavgayı bırakıyoruz. Pozitif enerjimizle takıma destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

BÜLENT UYGUN: İNANDIĞIMIZ İÇİNDE BURADAYIZ

Tesislere gelen taraftara teşekkür eden İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise "Bu formanın, bu armanın sahibi sizlersiniz. Buradaki futbolcular sezonun ilk yarısı bitene kadar terlerinin son damlasına kadar mücadele edecekler. O mücadelede sizlerin de bizimle olduğunuzu bilmeye ihtiyacımız var. Bugün buraya gelip desteğinizi gösterdiniz. Futbolcularımız da yarın sahada gereğini yapacak ve inşallah Kayserisporumuzu ligde tutacağız. Sizden duanızı ve desteğinizi istiyoruz. Buradaki futbolcular bizimle gemimizde ve bu gemiyi terk etmeden bu mücadeleyi veriyor. O yüzden hepsi takdiri hak etmiş durumda. Hepsine de bu nedenle teşekkür ediyorum. Biz inandık, inandığımız içinde buradayız. Allahın izniyle de başaracağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması

- Taraftarın tesislere gelişi

- Teknik Direktör Bülent Uygun'un konuşması

-Genel detay

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA