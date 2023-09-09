Kayserispor’un 14 haftalık maç programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 14 haftalık maç programı belli oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kayserispor’un 14 haftalık maç programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 14 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynayacağı Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Trabzonspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 14 haftalık dilimde 6 kez Cumartesi, 2 kez Pazartesi, 1 kez Çarşamba ve 5 kez de Pazar günü oynayacak. Kayserispor 14 haftalık dilimde 7 kez iç sahada 7 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 14 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:

5. Hafta

Kayserispor-Gaziantep FK

16 Eylül 2023 Cumartesi / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

6. Hafta

Beşiktaş-Kayserispor

24 Eylül 2023 Pazar / 17.00

Beşiktaş Park

7. Hafta

Kayserispor-Başakşehir

02 Ekim 2023 Pazartesi / 20.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

8. Hafta

Ankaragücü-Kayserispor

07 Ekim 2023 Cumartesi / 16.00

Eryaman Stadyumu

9. Hafta

Kayserispor-Ç. Rizespor

21 Ekim 2023 Cumartesi / 13.30

RHG Enertürk Enerji Stadı

10. Hafta

Hatayspor-Kayserispor

28 Ekim 2023 Cumartesi / 13.30

Hatay Yeni Stadyumu

11. Hafta

Kayserispor-Alanyaspor

06 Kasım 2023 Pazartesi / 20.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

12. Hafta

Kasımpaşa-Kayserispor

11 Kasım 2023 Cumartesi / 13.30

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

13. Hafta

Kayserispor-Adana Demirspor

26 Kasım 2023 Pazar / 13.30

RHG Enertürk Enerji Stadı

14. Hafta

Trabzonspor-Kayserispor

03 Aralık 2023 Pazar / 16.00

Şenol Güneş Spor Kompleksi

15. Hafta

Kayserispor-Pendikspor

10 Aralık 2023 Pazar / 16.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

16. Hafta

Fatih Karagümrük-Kayserispor

16 Aralık 2023 Pazar / 16.00

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

17. Hafta

Kayserispor-Fenerbahçe

20 Aralık 2023 Çarşamba / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

18. Hafta

Konyaspor-Kayserispor

24 Aralık 2023 Pazar / 13.30

Konya Stadyumu

Kayserispor’un 14 haftalık maç programı belli oldu

Kayserispor’un 14 haftalık maç programı belli oldu

Kayserispor’un 14 haftalık maç programı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Gustavo Sauer: "Rizespor bu sene çok iyi takım kurdu"
Gustavo Sauer: "Rizespor bu sene çok iyi takım kurdu"
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Florin Nita, Gaziantep FK’da
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!