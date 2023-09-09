Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 14 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynayacağı Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Trabzonspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 14 haftalık dilimde 6 kez Cumartesi, 2 kez Pazartesi, 1 kez Çarşamba ve 5 kez de Pazar günü oynayacak. Kayserispor 14 haftalık dilimde 7 kez iç sahada 7 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 14 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:

5. Hafta

Kayserispor-Gaziantep FK

16 Eylül 2023 Cumartesi / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

6. Hafta

Beşiktaş-Kayserispor

24 Eylül 2023 Pazar / 17.00

Beşiktaş Park

7. Hafta

Kayserispor-Başakşehir

02 Ekim 2023 Pazartesi / 20.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

8. Hafta

Ankaragücü-Kayserispor

07 Ekim 2023 Cumartesi / 16.00

Eryaman Stadyumu

9. Hafta

Kayserispor-Ç. Rizespor

21 Ekim 2023 Cumartesi / 13.30

RHG Enertürk Enerji Stadı

10. Hafta

Hatayspor-Kayserispor

28 Ekim 2023 Cumartesi / 13.30

Hatay Yeni Stadyumu

11. Hafta

Kayserispor-Alanyaspor

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06 Kasım 2023 Pazartesi / 20.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

12. Hafta

Kasımpaşa-Kayserispor

11 Kasım 2023 Cumartesi / 13.30

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

13. Hafta

Kayserispor-Adana Demirspor

26 Kasım 2023 Pazar / 13.30

RHG Enertürk Enerji Stadı

14. Hafta

Trabzonspor-Kayserispor

03 Aralık 2023 Pazar / 16.00

Şenol Güneş Spor Kompleksi

15. Hafta

Kayserispor-Pendikspor

10 Aralık 2023 Pazar / 16.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

16. Hafta

Fatih Karagümrük-Kayserispor

16 Aralık 2023 Pazar / 16.00

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

17. Hafta

Kayserispor-Fenerbahçe

20 Aralık 2023 Çarşamba / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

18. Hafta

Konyaspor-Kayserispor

24 Aralık 2023 Pazar / 13.30

Konya Stadyumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)