Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'a Fransa'dan teklif!

Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren genç kaleci Doğan Alemdar için son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in devreye girdiği ifade edildi. Ümit Milli Takım'la geçirdiği yaz kampında basın mensuplarına sık sık Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirten Alemdar, önümüzdeki sezon Fransız ekibi Rennes'in formasını giyebiliir. Rennes yönetimi; Kayserispor yetkililerine oyuncu için tekliflerini iletti.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE DÖNÜŞ YAPILACAK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Rennes Kayserispor'a 3 milyon Euro bonservis ücreti, sonraki satıştan pay ve bonuslarla birlikte resmi teklif yaptı. Kayserisporlu yöneticiler, önümüzdeki günlerde genç file bekçisinin durumuna dair son kararlarını karşı tarafa iletecek.

DEĞERİNİ KATLADI

Geçen sezon, Kayserispor'un kalecisinin sakatlanmasının ardından kaleye geçen Doğan Alemdar, teknik beklentileri boşa çıkarmamıştı. 28 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen 18 yaşındaki file bekçisi, 30 maçta 38 gol yedi. Transfermarkt verilerine göre, sezon başında 50 bin Euro değeri olan Doğan'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak görünüyor.