Kayserispor’un yeni teknik direktörü yarın belli olacak

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın istifası sonrası Kayserispor'da göreve kimin getirileceği yarın belli olacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kayserispor’un yeni teknik direktörü yarın belli olacak

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın istifası sonrası Kayserispor'da göreve kimin getirileceği yarın belli olacak.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı yarın belli olacak. Yarın Kayseri'de toplantı gerçekleştirilecek toplantıya Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Sportif Direktörü Murat Duman, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve bazı milletvekillerinin katılacağı öğrenildi. Toplantıda Kayserispor'un transfer yasağının kaldırılması ile ilgili son gelişmeler ve teknik direktörlük koltuğuna hangi ismin geleceği konuşulacak. Toplantıda bir karar verileceği ve mutabakata varılan hocanın Kayseri'ye davet edileceği de öğrenildi.

Kayserispor'un yeni teknik direktör adayları arasında Ümraniyespor eski teknik direktörü Recep Uçar, uzun süredir çalıştırdığı Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay, daha önce Kayserispor'u da çalıştıran ligin deneyimli teknik adamlarından Hikmet Karaman ve Süper Lig'de son olarak Giresunspor'da görev alan Hakan Keleş yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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