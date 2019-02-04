Kayseri’ye Basın Müzesi kuruluyor

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin Şubat Ayı toplantısında ODTÜ Konağının, Basın Müzesi kurulmak üzere Gazeteciler Cemiyetine tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında 31 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kararların oy birliği ile alındığını kaydetti.

Belediye meclislerinin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime destek, spor kulüplerine maddi yardım ve sağlık yatırımları gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir. Bu meclis toplantısında ODTÜ konağı olarak bilinen tarihi yapının BASIN MÜZESİ olmak üzere Kayseri Gazeteciler Cemiyetine tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır."

Başkan Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA