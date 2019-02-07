İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAYSERmall’dan Sevgililer Günü’ne özel etkinlikler

KAYSERmall’dan Sevgililer Günü’ne özel etkinlikler

KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

KAYSERmall’dan Sevgililer Günü’ne özel etkinlikler

KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ndeözel dekoruyla ziyaretçilerini karşılayacak. Yapılan bilgilendirmede; AVM, 5-14 Şubat tarihleri arasında kurulan "sevgi tüneli'nden geçerek, sevgini ifade eden en güzel mesajı yazan bir çifte sürpriz hediye verilerek, sevgililere özel bir anı bırakacak.

Ayrıca; 14 Şubat'da Sevgililer Gününe özel AVM ve Çınar Sanat Okulu iş birliği ile canlı müzik dinletisi eşliğinde sevgi dolu atmosfer tamamlanacak.

AVM, keyifli anlar geçirmek isteyen misafirlerini düzenlenen etkinliklere davet etti.

KAYSERmall’dan Sevgililer Günü’ne özel etkinlikler

KAYSERmall’dan Sevgililer Günü’ne özel etkinlikler

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.