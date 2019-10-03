Kaytazdere Belediyesinden toplu konut projesi

YALOVA (AA) - Kaytazdere Belediyesi ile bir firma arasında beldede 229 dairelik toplu konut projesi yapılması için protokol imzalandı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaytaztere Belediye Başkanı Ali Kangal, kentsel yenileşmeyi hızlandırmak istediklerini söyledi.

Halkın kaliteli ve ucuz konutlarda yaşamasını arzu ettiklerini belirten Kangal, "Deprem gerçeği hepimizin malumu. Bu nedenle halkımıza depreme dayanıklı ve ucuz konut yapımını başlatıyoruz. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Hayata geçireceğimiz bu projelerle Kaytazdere'miz yeni bir çehreye kavuşacaktır." dedi.

Projeyi gelecek ay hayata geçireceklerini belirten Kangal, "Belediyemiz ile özel sektör iş birliğiyle bu konutların 20 aya yakın bir sürede bitirilerek halkımıza teslim edilmesi planlanmaktadır. 200 bin lira ile 340 bin lira arasında halkımıza ucuz konutlar arz edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kangal'ın konuşmasının ardından proje ortağı firma yetkilileri ile protokol imzalandı.

Kaynak: AA