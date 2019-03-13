KAYÜ’de “Bir Bakışta Kayseri Sanayisi” Konulu Konferans Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Bölümü tarafından "Bir Bakışta Kayseri Sanayisi" konulu konferans düzenlendi.

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, öğrencilere seslenerek, iş hayatının okul hayatı gibi olamadığını söyledi. Doç. Dr. Benli, "Her ne kadar bizler sizlere teorik olarak bazı bilgileri veriyor olsak da, bunun mutlaka taçlandırılması gerekiyor. Bunun taçlandırılması konusunda da, sizlerin sanayi ile işbirliği içerisine girmeniz gerekiyor. Buradan almış olduğunuz teorik bilgileri, pratik bilgi ile harmanlamanız gerekiyor. Ancak o zaman aldığınız bilgi değerli hale gelebiliyor. Dolayısıyla mutlaka sanayiye ve sektöre eğilmemiz gerekiyor" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen de "Bir Bakışta Kayseri Sanayisi" konulu konferansında, Kayseri sanayisi hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: İHA