Kaz, hindiye rakip oldu

Tokat'ta yıl başı öncesi hindi fiyatlarını yüksek bulanlara alternatif olarak kaz, tavuk ve horoz satışı da yapıldı.

Gülbahar Hatun Mahallesi Meydan çarşısında yılbaşı sofralarını süsleyen hindiler satışa sunuldu. Köylerinden kimi vatandaşlar hindileri otomobilinin bagajında kimileri kamyonet ile getirdi. Meydan çarşısında kaldırımlar, kavşak üzerinde hindilerin yanı sıra kaz, tavuk ve horoz satışı da yapıldı. Hindi fiyatlarını pahalı bulan birçok vatandaş kaz aldı. Hindiler kilosuna göre 80 ile 170 lira arasında satılırken, ördekler, tavuk ve horozlar 30-40 lira, kazlar ise 70-100 lira arasında değişen fiyatlardan satıldı. Satıcılar ile alıcılar arasında ise sıkı pazarlıklar yaşandı.

80 hindiden 10 tanesini satabildi

Turhal'dan getirdiği hindileri satışa sunan Onur Karakaya, 80 tane hindiden öğle saatlerine kadar 10 tanesini satabildiğini söyledi. Karakaya,"İyi hindilerimizi var ama piyasa durgun. Pek fazla alıcı yok. Geçen yılda hindi sattık bu yıla göre iyi idi. Geçen yıl en düşük hindi fiyatı 100 lira idi bu sene 70-80 lira." dedi.

Tokat Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği kurucusu ve üyesi Mehmet Bingöl, hobi olarak başladıkları tavukçuluğa ticaret olarak devam ettiklerini söyledi. Yılın son günü hindi satışı yaptıklarını ifade eden Bingöl, kilosu ve cinsine göre hindi fiyatlarının 150 lira ile 300 lira arasında değiştiğini belirterek, "35 hindiden 2 tane kaldı, 2 kazımız kaldı. Vatandaşı üzmeden elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA