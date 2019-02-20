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  3. Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dedi

Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden biri polis merkezi çıkışında, "Eğitim şart eğitim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan 3 kişi son işlerinde yakalandı. 7 hırsızlık olayın şüphelisi oldukları belirlenen ve suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K.(21), E.G.(17) ve V.D.(17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüphelilerin ikametlerden çaldığı 5 adet hızar motoru, 4 adet kaz, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı sahiplerine teslim edildi.

Tutuklanan şüpheliler polis merkezi çıkışında, "Eğitim şart eğitim" dedi.

Taksi şoförü Ökkeş Karadam, kazlarını sağ salim teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dedi

Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dedi

Kaynak: İHA

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