Kaz Kafalı ne demek, TDK'ya göre Kaz Kafalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaz kafalı ne demek? Kaz kafalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaz kafalı kelimesi. Peki kaz kafalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaz kafalı nedir, kaz kafalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAZ KAFALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaz kafalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kaz kafalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlayışsız, kavrayışsız, kafasız (kimse)

