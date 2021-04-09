Matbaalar imsakiye için çalışmalara başladıBaş ağrısı şikayetiyle doktora giden küçük kıza şok! Beyninde kist çıktıÖğrenciler atık malzemelerden yaptıkları eserleri sergilediJandarmanın yoğun çalışmaları sonuç verdi, 96 hırsızlık olayı gün yüzüne çıkarıldıGazi isminin anlamı nedir, Gazi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ölmek üzere olan köpeği polisler sağlığına kavuşturduCumhurbaşkanı Erdoğan Cam ve Billur Müzesi açılışında önemli mesaj: Yeni bir devri başlatıyoruz!PKK, 9 yaşında kaçırdığı Hamza'nın güncel fotoğrafını ailesine gönderdiDiyarbakır’ın efsane lezzetleri dünyaya tanıtılacakMalatya, engelli ve yaşlı vatandaşlara hizmetini sürdürüyor
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kaza "geliyorum" dedi, faciadan dönülen olayda 2 yaralı...

Kaza "geliyorum" dedi, faciadan dönülen olayda 2 yaralı...

Antalya'da meydana gelen olayda ters yönden kavşağa girmek isteyen otomobille ticari aracın çarpıştı. Söz konusu çarpışma sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yara aldı.

Kaza "geliyorum" dedi, faciadan dönülen olayda 2 yaralı...

Antalya'da ters yönden kavşağa girmek isteyen otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ters yönden kavşağa giren otomobil çarpmanın şiddetiyle refüjü aşıp karşı şeridin kaldırımında durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil karşı şeride geçtiği sırada hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza Manavgat ilçesi Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağından ters yönde kavşağa girmeye çalışan Mahmut S.'nin kullandığı 07 ALR 542 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin Muhittin Ersoy Bulvarında seyir halindeki Alican S.'nin kullandığı 07 AIY 756 plakalı ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Mahmut S.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle yaya geçidinden refüjü geçtikten sonra karşı şeridi de geçip kaldırımda durabildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Mahmut S., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar Mahmut S. ve Alican S., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün markette alışveriş yaptıktan sonra kavşağa ters şeritten girmek için araçların geçmesini beklediği, hareket ettiği sırada hızla gelen ticari aracın otomobile çarparak yolun karşısına geçirdiği, karşı şeride geçen otomobilin hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

(İHA)

Kaza "geliyorum" dedi, faciadan dönülen olayda 2 yaralı...

Kaza "geliyorum" dedi, faciadan dönülen olayda 2 yaralı...

Kaza "geliyorum" dedi, faciadan dönülen olayda 2 yaralı...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT