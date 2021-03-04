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Kaza kırım raporu ne demek? | Kaza kırım ne demektir?

Bitlis'ten gelen acı haber yürekleri yaktı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi. Peki Kaza kırım raporu ne demek? | Kaza kırım ne demektir? İşte detaylar

Kaza kırım raporu ne demek? | Kaza kırım ne demektir?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bingöl'de gerçekleşen helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi. Peki Kaza kırım raporu ne demek? | Kaza kırım ne demektir? İşte ayrıntılar...

KAZA KIRIM RAPORU NE DEMEK? | KAZA KIRIM NE DEMEKTİR?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası birçok kişi kaza kırıma ilişkin arama yapıyor.

Uçağın kırıma uğraması demek donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelir. Uçağın kırıma uğraması demek can kaybı yaşanmadığı bir kaza anlamı taşıyabilirken aynı zamanda da uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda da kırım kelimesi kullanılmaktadır. Kelime; helikopter ya da uçağın iniş ve kalkışında veya hava koşullarındaki olumsuzluklarla uğradığı hasarı anlatabilir.

Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.

KAZA KIRIM RAPORU

Uçak ve helikopter kazalarının nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı herkes ve her şeyden önce inceleyen ekip. Havacılıkta tüm kazalara ilk müdahale eden, her havacılık biriminde (havaalanı, üs, teknik bakim merkezi) bulunan, yetkili kişilerden oluşan ekiptir. Kaza mahallini ilk inceleyip raporu veren bu birimdir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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