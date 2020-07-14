Kaza kurbanı 3 kişilik aile yan yana toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirip otomobilin yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karapınar Mahallesi, Kaplanhanı Yaylası yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Veli Uçak (58) yönetimindeki 07 NON 81 plakalı Renault otomobille seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Veli Uçak, eşi Yaşar Uçak (57) ve gelini Ayşe Uçak (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren 2'si kadın 3 kişi savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyelere halat bağlanarak çıkarıldı. Cenaze aracına alınan Veli Uçak, Yaşar Uçak ve Ayşe Uçak cansız bedeni Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Sürücü Uçak, buradan da otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemleri tamamlanan Uçak'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Veli Uçak, eşi Yaşar Uçak ve gelini Ayşe Uçak için Sugözü Mahallesi'ndeki Sugözü Camisi'nde ikindi namazını müteakip Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından cenaze namazı kılındı. Cenazeye vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin cenazesi Pürenlik Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: İHA