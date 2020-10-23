Kaza kurşunu az daha canından ediyordu!
Adıyaman'ın İndere Köyü'nde 43 yaşındaki Zeynal C. isimli bir kişi yanında bulunan pompalı av tüfeği kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Silah sesine koşan kişinin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Zeynal C’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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23 Ekim 2020 Cuma 10:37
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