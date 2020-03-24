Kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı av sırasında domuz saldırısına uğrayan Mustafa Türker (24), arkadaşı H.A. tarafından av tüfeğiyle kazara vurularak, hayatını kaybetti.

Olay, bugün Yazı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Türker ve arkadaşları, Yazı mevkiinde domuz avına çıktı. Arazide ilerleyen gruba, av sırasında domuz saldırdı. Yaşanan kargaşa sırasında H.A., iddiaya göre domuzu vurmak için tüfeğini ateşledi. Ancak tüfekten çıkan saçmalar, Türker'e isabet etti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Türker'in öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Türker'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazara arkadaşının ölümüne neden olan H.A.'yı gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA