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  3. Kaza kurşunuyla şehit düşen asker memleketine uğurlandı

Kaza kurşunuyla şehit düşen asker memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında kaza kurşunuyla şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı.

Kaza kurşunuyla şehit düşen asker memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında kaza kurşunuyla şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Ülgen'in naaşı, Van'dan uçakla İstanbul'a uğurlandı.

Kaza kurşunuyla şehit düşen asker memleketine uğurlandı

Kaza kurşunuyla şehit düşen asker memleketine uğurlandı

Kaynak: İHA

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