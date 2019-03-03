Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mustafa Temizer Kavşağında meydana geldi.
Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mustafa Temizer Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DM 573 plakalı hafif ticari araç ile 62 AN 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mustafa Temizer Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DM 573 plakalı hafif ticari araç ile 62 AN 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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