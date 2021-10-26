Kaza sonrası çıkan kavgada kan aktı: Gökay Karaca hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza gece saatlerinde Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi. S.B. idaresinde 34 EJL 228 plakalı otomobil, kavşakta E.G. hakimiyetindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İKİ ARAÇTA BULUNANLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Kaza sonrası iki araçta bulunan kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bir minibüste bulunanlar da kavgaya karıştı. Kavgada 25 LK 650 plakalı otomobildeki Gökay Karaca öldürüldü.

Olayın ardından Jandarma, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.