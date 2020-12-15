  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı

Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı

Konya’nın Ilgın ilçesinde pancar yüklü 2 römorklu traktörün sürücüsü yokuş aşağı indiği sırada bir anda traktörün hakimiyetini kaybetti. Durumun kazayla sonuçlanacağını anlayan sürücü can havliyle çalışır vaziyette aşağı doğru kayan traktörden aşağı atladı. Bir süre sonra devrilen traktörün o anları kameralara yansıdı.

Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!

Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?

Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldıBuse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı

Alev Alev 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek Ali'ye gerçekleri söyleyecek mi?Alev Alev 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek Ali'ye gerçekleri söyleyecek mi?

 

15 Aralık 2020 Salı 13:45
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!
Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuğun hazin sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuğun hazin sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu
Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu
Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!