Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı
Konya’nın Ilgın ilçesinde pancar yüklü 2 römorklu traktörün sürücüsü yokuş aşağı indiği sırada bir anda traktörün hakimiyetini kaybetti. Durumun kazayla sonuçlanacağını anlayan sürücü can havliyle çalışır vaziyette aşağı doğru kayan traktörden aşağı atladı. Bir süre sonra devrilen traktörün o anları kameralara yansıdı.
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15 Aralık 2020 Salı 13:45
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