Kaza yapan çocuğun ’Baba seni istiyorum’ diye ağlaması yürekleri sızlattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle kaldırıma çarpan ağabey ve kardeşi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kaza yapan çocuğun ’Baba seni istiyorum’ diye ağlaması yürekleri sızlattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle kaldırıma çarpan ağabey ve kardeşi yaralandı. Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun "Baba seni istiyorum" diye ağlaması yürekleri sızlattı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Ahmet Sezer A. (19) yönetimindeki 77 EE 657 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet kaldırıma çarparak durdu. Motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kardeşi M.E.A. (11) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çerçevedeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaralı ağabey ve kardeşe müdahale ettiler. O sırada, kaza yerine gelen baba Fikret A.'yı gören 11 yaşındaki M.E.A.'nın babasına sarılarak, "Baba seni istiyorum" diye ağlaması ise yürekleri sızlattı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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