Kaza yapan kurye şiparişi yetişsin diye öyle bir şey yaptı ki... Muğla'nın Menteşe ilçesinde müşteriye sipariş yetiştirmek için yola çıkan motorlu kurye, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen kurye o sırada kendisi gibi kurye olan kardeşini arayıp siparişi kardeşi ile müşterisine teslim etti.

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Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, müşterisine çiğköfte siparişi teslim etmek üzere yola çıkan K. D. isimli kurye kaza yaptı. Yaralanan kurye için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza yapan motosikleti göremeyince şaşkınlık yaşadı. K. D.'nin sipariş yetişsin diye kendisi gibi kurye olan kardeşini çağırarak motoru kendisine teslim ettiği öğrenildi. Yaralı kurye ambulans ile hastaneye götürüldü. Bölge Gündem muğla