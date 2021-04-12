Serenay Sarıkaya'dan, Haldun Demirhasar ile aşk iddialarına yanıtMucize kurtuluş! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtulduİslamofobik saldırganlar Fransa'da camileri hedef aldı! Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’den cami saldırılarına tepki12 Nisan Pazartesi Elektrik kesintisi AYEDAŞTürkiye, Endonezya depremini unutmadı! Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajıİsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne ? Evli mi? Sevgilisi kim?Suudi Arabistan'da namaza koronavirüs engeli! Teravih namazları 10 rekata düşürüldü!Ukrayna'daki artan gerilim ABD gündeminde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel’e gidecekZonguldak'ta bir otomobilin motosiklet ile çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıAntalya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kaza yapan kurye şiparişi yetişsin diye öyle bir şey yaptı ki...

Kaza yapan kurye şiparişi yetişsin diye öyle bir şey yaptı ki...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde müşteriye sipariş yetiştirmek için yola çıkan motorlu kurye, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen kurye o sırada kendisi gibi kurye olan kardeşini arayıp siparişi kardeşi ile müşterisine teslim etti.

Kaza yapan kurye şiparişi yetişsin diye öyle bir şey yaptı ki...

Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, müşterisine çiğköfte siparişi teslim etmek üzere yola çıkan K. D. isimli kurye kaza yaptı.

Yaralanan kurye için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza yapan motosikleti göremeyince şaşkınlık yaşadı.

K. D.'nin sipariş yetişsin diye kendisi gibi kurye olan kardeşini çağırarak motoru kendisine teslim ettiği öğrenildi. Yaralı kurye ambulans ile hastaneye götürüldü. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT