Kaza yapan otomobile yardıma gelenlere çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kaza yapan otomobile yardıma gelen vatandaşlara bir aracın çarpması sonucu 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 HG 490 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardıma koşan çevredeki vatandaşlara da arkadan gelen 34 RP 7948 plakalı hafif ticari araç çarparak 3 kişiyi iki araç arasında sıkıştırdı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 4'ü ağır 5 yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaralıların aileleri olay yerinde sinir krizi geçirirken güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılarak kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA