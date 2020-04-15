Kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı, vatandaşlar 'pet şişe' ile önlem aldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçarken, başka kazanın yaşanmaması için vatandaşların yola 5 litrelik pet şişe koyarak önlem alması dikkat çekti.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Şevkiye Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

PET ŞİŞE DİZDİLER

Öte yandan vatandaşlar, polis ekibi gelmeden ikinci bir kazanın önüne geçmek amacıyla 5 litrelik pet şişeleri sırayla dizerek tedbir aldı. Polisin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRFALI

Kaynak: DHA