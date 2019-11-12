Kaza yapan sürücü otomobilde sıkıştı

Söke'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası-Koçarlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.A. idaresindeki 09 FB 949 plakalı otomobil, İ.G. idaresindeki 09 JV 263 plakalı otomobile ve A.Ö. idaresindeki 40 AJ 366 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü E.A. araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Hızır Acil Ekipleri, Söke İfaiye Amirliği Ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü E.A. sıkıştığı araçtan çıkartılarak 112 Hızır Acil Ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA