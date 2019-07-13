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  3. Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı

Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktörle çarpışan motosikletli yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosikletli, cep telefonunu elinden bırakmadı.

Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktörle çarpışan motosikletli yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosikletli, cep telefonunu elinden bırakmadı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Bahçekent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Tansu İskeçeli'nin (31) kullandığı 54 E 6228 plakalı motosiklet, Eski Keşan Yolu sokağına sapan Mehmet Ali Çakmak (83) yönetimindeki 59 AN 694 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı gencin, sedyede hastaneye taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması ise dikkat çekti.

Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı

Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı

Kaynak: İHA

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