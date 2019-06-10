Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 7 kişiden biri olan 4 yaşındaki kız çocuğu Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop- Boyabat karayolu Yeşilyurt köyü mevkisinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametine seyir halinde bulunan Tayfun Yıldız yönetimindeki 41 N 3491 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre mesafeden şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Tayfun Yıldız ile Yağmur Gümüş (22), Emine Nur Kökçü (4), Nural Kökçü (5), Sibel Yıldız (18), Yağmur Gümüş (21) ve Hira Yıldız (3) yaralandı. Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emine Nur Kökçü ile kardeşi Nural Kökçü ise Samsun'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Emine Nur Kökçü yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede bu akşam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA