Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Seher Yıldız idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Atakent köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmıştı. Kazada Seher Yıldız ile araçta bulunan Merve Kaya, Fethiye Yıldız, Yusuf Yıldız, Muhammed Yıldız ve Hüsra Yıldız yaralanmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Muhammed Yıldız yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA