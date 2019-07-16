Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama tutunamadı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kula'da 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içinden Gargar mevkiine gitmek isteyen Adem Doğruluk idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç ile, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman D. idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır Orhan Acar kavşağında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ferdi Baykal(35), Necati Baykal(67) ve Adem Doğruluk, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan ağır yaralı Ferdi Baykal(35) ve Adem Doğruluk olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer ağır yaralı olan Necati Baykal'a(67) araçtan çıkarılmasının ardından 112 acil servis ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde tamamlanan Baykal da Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan Ferdi Baykal(35) ve Adem Doğruluk yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, kalp masajı yapılan Necati Baykal(67) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Adem Doğruluk, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilmişti. 2 gündür Salihli Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Doğruluk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Doğruluk'un cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip Uşak'a bağlı Eşme ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, Eşme ebedi mezarlığına defnedildi

Kaynak: İHA