Kazada ağır yaralanmıştı, 35 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Gümüşhane'deki oğullarının boks müsabakasını izledikten sonra Zonguldak'a dönen aileyi taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşaktaki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi ölmüş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve hastaneye kaldırılan otomobil sürücü 28 yaşındaki Ender Aktaş, 35 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 20 Temmuz 2019 da sabah saatlerinde Gökçebey ilçesi girişindeki Çukur kavşağında meydana gelmişti. Ender Aktaş (28) yönetimindeki 67 AJ 775 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpmıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Havva Aktaş (60) ve Fatma Kurubaş'ın (63) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Ender Aktaş ile yanındaki Enes Aktaş (14), Esma Aktaş (34) ve Ekin Aktaş (5), ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

35 gündür Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına bulunan Ender Aktaş, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İHA