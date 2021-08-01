Kazada bir aile yok oldu! Yan yana 5 cenaze namazı...

Olay, Adana Kozan'da meydana geldi. Korkunç kazada, Osman Ordu (55) kontrolündeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden olan otomobil sürücüsü Osman Ordu, eşi Hatice Ordu (50), kızları Nurcan Ordu (21) , Rabia (18) ve Meryem (16) hayatlarını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ordu ailesi için Kozan’daki Ağlıboğaz Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Aynı aileden 5 kişinin naaşları, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

BİR ABİNİN EN ZOR GÖREVİ... CENAZE NAMAZLARINI KILDIRDI

Osman Ordu ve ailesinin cenaze namazını ağabeyi Adem Ordu kıldırdı. Annesini, babasını ve kız kardeşlerini son yolculuğuna uğurlayan Nurullah Ordu ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş, Ordu ailesi için gözyaşı döktü, dualar etti.

Öte yandan kazada yaralanan minibüs sürücüsü Halil K'nin tedavisinin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.