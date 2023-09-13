Kazada hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

Uşak'ta motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada hayatını kaybeden İlyas Çakın ve Burak Alsay son yolcuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kazada hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

Uşak'ta motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada hayatını kaybeden İlyas Çakın ve Burak Alsay son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Orhan Dengiz Bulvarı, Mehmet Tevfik Çamcı sokak kesişiminde meydana geldi. Burak Alsay (28), kontrolündeki 10 AIE 994 plakalı motosiklet Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Mehmet Tevfik Çamcı Sokağı'ndan çıkan A.I (54) idaresindeki 64 ACV 168 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve yolcu konumunda bulunan İlyas Çakın (27) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Burak Alsay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İlyas Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alsay ve Çakın hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Evli ve bir çocuk babası Çakın'ın cenazesi Sivaslı'ya bağlı Karaboyalık köyünde kılınan cenaze namazından ardından defnedildi. Öte yandan evli olan Alsay'ın cenazesi ise Sivaslı'ya bağlı Erice köyünde sevenleri tarafından gözyaşları tarafından defnedildi. Çakın'ın cenaze namazına Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri Dr. İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Sivaslı Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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