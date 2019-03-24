Kazada hayatını kaybeden komando son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Komando Uzman Onbaşı İsmail Doğan, memleketi Afyonkarahisar'da son yolcuğuna uğurlandı.

Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkiinde içerisinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin bulunduğu otomobil ile kamyon çarpışmış, kazada Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya hayatlarını kaybetmişti. Hayatını kaybeden komandolardan İsmail Doğan'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından 8 aylık komando Doğan'ın cenazesi Kocatepe Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Doğan'ın cenaze törenine annesi Ümmühan ve babası Salih Doğan evlatlarını gözyaşları ile son yolcuğuna uğurladı.

Törene; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, siyasi parti temsilcileri ile belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Azdavay ilçesinden Kastamonu'ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşıları Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralanmıştı.

Kaynak: İHA