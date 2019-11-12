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  3. Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2)

Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2)

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2)

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Altın, "Taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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