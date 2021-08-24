24 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Tük Sineması: Müslüm TRT 1'de22 gündür kayıp olan Reyhan'dan haber yok!Hollanda - Türkiye Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?24 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'deGüliz Bayram kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?Devrim Saltoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi?Son dakika | Sosyal medya hesabından logosunu paylaştı! Ümit Özdağ parti kuruyor: Zafer Partisi geliyor24 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle FOX TV'deŞOK 25 Ağustos 2021 aktüel ürünleri kataloğu | İşte haftanın fırsat ürünleriŞOK 24 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'ta
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kazada hayatını kaybeden Seycan karar sonucu suçlu çıktı!

Kazada hayatını kaybeden Seycan karar sonucu suçlu çıktı!

4.5 ay önce Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen kazada istinat duvarını düşmesiyle hayatını kaybeden ebe Seycan Alan'nın soruşturması tamamlandı. karaman Cumhuriyet başsavcılığı kazada yaşamını yitiren Alan'nın bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu belirtti

Kazada hayatını kaybeden Seycan karar sonucu suçlu çıktı!

Ermenek ilçesinin Seyran mahallesinde geçtiğimiz 9 Nisan tarihinde gerçekleşen kazada  ilçe devlet hastanesinde ebe olarak görevini yapan Seycan Alan kullandığı 41GP plakalı otomobil  Mehmet Bey Caddesi üzerinde Lütfi Elvan Caddesi üzerine seyir halindeyken Alan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya düştü. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seycan Alan'ın ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Alan'ın cenazesi Kocaeli'nde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Seycan karar sonucu suçlu çıktı!
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU ÇIKTI
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığın soruşturma tamamlandı. Genç ebenin annesi Sevgi ağabeyi Erkan Buldu ile eşi Mahmut Alan, kazanın olduğu noktada karayollarının ihlali olduğunu, kazanan meydana geldiği yolun kenarına bariyer konulsaydı kazanın ölümle sonuçlanmayacağını belirterek kaza nedeniyle karayollarından şikayetçi olacağını söyledi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT