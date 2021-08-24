Kazada hayatını kaybeden Seycan karar sonucu suçlu çıktı!
4.5 ay önce Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen kazada istinat duvarını düşmesiyle hayatını kaybeden ebe Seycan Alan'nın soruşturması tamamlandı. karaman Cumhuriyet başsavcılığı kazada yaşamını yitiren Alan'nın bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu belirtti
Ermenek ilçesinin Seyran mahallesinde geçtiğimiz 9 Nisan tarihinde gerçekleşen kazada ilçe devlet hastanesinde ebe olarak görevini yapan Seycan Alan kullandığı 41GP plakalı otomobil Mehmet Bey Caddesi üzerinde Lütfi Elvan Caddesi üzerine seyir halindeyken Alan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya düştü. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seycan Alan'ın ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Alan'ın cenazesi Kocaeli'nde toprağa verildi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU ÇIKTI
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığın soruşturma tamamlandı. Genç ebenin annesi Sevgi ağabeyi Erkan Buldu ile eşi Mahmut Alan, kazanın olduğu noktada karayollarının ihlali olduğunu, kazanan meydana geldiği yolun kenarına bariyer konulsaydı kazanın ölümle sonuçlanmayacağını belirterek kaza nedeniyle karayollarından şikayetçi olacağını söyledi.