Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Kader, toprağa verildi

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu arkadaşı Fatma Gül Uzun (23) ile birlikte yaşamını yitiren Kader Karaca (22), memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, cuma günü, Niğde- Bor yolunda meydana geldi. Ömer Gündüz yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan üniversiteliler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ömer Gündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan otopsinin ardından Kader Karaca'nın cenazesi, memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine, Fatma Gül Uzun'un cenazesi ise Bursa'ya gönderildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Kader Karaca için Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Akdere Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kader Karaca'nın cenazesi, namazın ardından götürüldüğü aile mezarlığında, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren Fatma Gül Uzun ise memleketi Bursa'da toprağa verilmişti.

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Kaynak: DHA