Kazada ölen 10 yaşındaki çocuğun cenazesinde imamdan cemaate ders niteliğinde sözler

Denizli'de evinin yakınında okul servis aracından inerken ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki Samed, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. 10 yaşındaki Samed Utku Barak gözyaşları yarasında toprağa verildi. Küçük çocuğun ailesi olayda servis şoförü ve şirketini suçlarken, cenaze namazını kıldıran imamın ise cemaate söylediği sözler ise ders niteliğinde oldu.

21 Şubat'ta Pamukkale ilçesi Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 5. sınıfta okuyan Samed Utku Barak, öğle saatlerinde evine gitmek için bindiği servis aracından inip yolun karşısına geçmeye çalışırken G.D. idaresindeki 20 R 1214 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Barak, geçtiğimiz Salı günü yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybedip hayata veda etti. Olay sonrası minik çocuğun ailesi organlarını bağışladı ancak kazadan kaynaklı olarak organlar nakledilmeye uygun görülmedi. Barak için öğle namazını müteakip Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi Kayıhan Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İmamdan ders niteliğinde sözler

Cenaze namazını kıldıran cami imam hatibi İsmail Yılmaz'ın cemaate söylediği sözler ise ders niteliğinde oldu. Allah'tan bir daha böyle acılar yaşatmamasını dileyen Yılmaz, "Bu bir temennidir ancak bu tür acılardan da hiçbir zaman geri kalmıyoruz. Dolayısı ile bu noktada her birimizin ayrı bir vazifesi ayrı bir görevi olduğunu unutmayalım. Hepimiz araba kullanıyoruz. Ne olursunuz araçları kullanırken dikkatli olalım. Araç kullanırken aniden karşımıza birinin çıkacağı idraki ile o direksiyona geçelim. Biz maalesef bu noktada şehrin içerisinde araba kullanırken adeta son gaz yolculuk yapıyoruz. Dolayısı ile de bu tip acılar bizim karşımıza her zaman çıkar" diye konuştu.

Yılmaz konuşması sonrası cenaze namazını kıldırdı.

"Servisin ihmali var"

Cenaze namazı öncesi gazetecilerin soruları üzerine olayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Bekir Barak, olayda servis şoförünün ihmali olduğunu öne sürdü. Şoförün, çocuğunu indirmesi gereken yer olan evinin önünde değil, evinin karşısından indirdiğini kaydeden acılı baba Barak, "Servisin ihmali var. Duyduğumuz kadarı ile servis annesi yok. Çocuğumu kapının önünde bırakması gerekirken karşı yolda ve çaprazda bırakıyor. Ev ile bıraktığı yer arasında 20 metre var yolun karşısında bırakıyor. Benim çocuğumla birlikte iki çocuğu daha indiriyor orada. Benim çocuğumu karşıya geçmesi için bırakıyor. Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim ama bu o gün böyle olmuş. Daha önceki servis şoförümüz ben karşıda beklediğim halde şoför bırakmıyordu mutlaka elime teslim ediyordu. Bütün terslikler o güne denk gelmiş, servis annesi yok, servis karşıda indiriyor, şoför içeride oturuyor ve o gün kullanması gereken gerçek şoför de o değilmiş. Başka çocuklar olmasın istiyorum. Servisten ve kullanan şoför ile şirketten de şikayetçiyim" diye konuştu.

"Baba "ben bu acıyı çektim" diyerek küçük çocuğun organlarını bağışladı"

Baba Barak çocuğunun organlarının başka ailelerin kendisi gibi aynı acılar çekmemesi için bağışladığını söylerken, yapılan tespitlerde küçük çocuğun organlarının nakli uygun görülmedi. Baba Barak, "Çocuğumun organlarını bağışladım, ben bu acıyı çektim organ bağışını bekleyenler de benim çektiklerimi çekmesin diye onlara sevinç olsun diye bağışladım" dedi.

Cenaze törenine Barak'ın askerde olan ve cenaze dolayısıyla izinli olarak gelen ağabeyleri Ali ve Alper Barak da katıldı.

Barak'ın sınıf arkadaşları ise ellerinde karanfillerle cenaze namazına geldi. Arkadaşları Barak'ı çok sevdiklerini ve kazadan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Küçük çocuk için okulunda köşe oluşturuldu

Barak'ın eğitim gördüğü Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu girişinde ise Barak için bir köşe oluşturularak çiçeklerle süslendi.

Öte yandan, okul önündeki servislerde bugün servis annesi diye adlandırılan görevlilerin olması da dikkatlerden kaçmadı. Çocukların özenli bir şekilde kurallara uygun olarak servis araçlarına bindirildikleri gözlendi.

Kaza sonrası gözaltına alınan G.D.'nin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İHA