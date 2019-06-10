Kazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü veda

KASTAMONU'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden abla İremnur (16) ve kardeşi Sait Yılmaz (13), bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculukların uğurlandı. Kazada kendisi de yaralanan ve okul müdürü olan baba Hakan Yılmaz, iki çocuğunu gözyaşları içinde toprağa verdi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kastamonu'da meydana geldi. Samsun'da bulunan Çınarlık Ortaokulu Müdürü olan Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Kazada otomobilden fırlayan 10'uncu sınıf öğrencisi İremnur Yılmaz ile kardeşi 8'inci sınıf öğrencisi Sait Yılmaz hayatlarını kaybetti. Baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep (6) Yılmaz ise yaralandı. 3 yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve baba taburcu olurken Zeynep Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazada ölen İremnur ile kardeşi Sait Yılmaz için bugün Samsun'un Terme İlçesi Taşpınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kazayı yaralı olarak atlatan ve taburcu olan acılı anne ve baba da katıldı. Baba Hakan Yılmaz, Merkez Cami'de taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, baba Hakan Yılmaz'ın meslektaşları, abla ve kardeşinin okul arkadaşları ile ailenin yakınları katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından abla ve kardeşinin cenazeleri aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

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DHA